Rogério Ceni comemora e não entra na 'polêmica' do penta

Ícone do São Paulo, o goleiro Rogério Ceni comemorou o bicampeonato, o quinto da história do clube, com a torcida, após a vitória por 3 a 0 diante do América-RN, na noite desta quarta-feira. "Agora é comemorar com esta maravilhosa torcida", disse o jogador. Já sobre o fato de ser o primeiro goleiro a conquistar dois Campeonatos Brasileiros com a camisa do São Paulo, Rogério Ceni preferiu minimizar o fato. "É muito bom fazer parte da história deste clube, mas são situações diferentes. O importante é que todos [os goleiros] fizeram muito para que o São Paulo conquistasse tudo." Esperto, Rogério Ceni também manteve a compostura ao ser indagado sobre o São Paulo ser o único pentacampeão reconhecido pela CBF, já que o Flamengo não tem seu título da Copa União (1987) reconhecido pela federação que rege o futebol no Brasil. "É... o São Paulo é campeão, tem cinco títulos, três Libertadores e três Mundiais, e é isto que temos que lembrar, agora." Sobre a equipe, Rogério Ceni diz que o elenco é ótimo, mas que precisa de reforços para a Libertadores. "Este time é maravilhoso, mas o desafio é 2008. Sem o Alex Silva [machucado] temos que procurar por reforços, mas temos um presidente muito bom [Juvenal Juvêncio] e tudo dará certo. Temos que ter peças de reposição. É um time preparado para o Brasileiro, mas ainda não uma Libertadores."