Rogério Ceni completa marca histórica Rogério Ceni faz na quarta-feira, contra o Once Caldas, o seu 533º jogo pelo São Paulo. O goleiro vai se igualar a Teixeirinha no posto de terceiro jogador com mais partidas disputadas pelo clube. O recordista é Valdir Perez, com 597 jogos. Em seguida vem o também goleiro Poy, com 565. ?Fico muito feliz de atingir essa marca do Teixeirinha, principalmente por chegar nela num jogo importante como esse?, disse Rogério Ceni, que tem contrato com o São Paulo até 2008 e, caso o cumpra até o final, deverá bater de longe o recorde de jogos pelo clube. O capitão tricolor evitou prometer gol para o duelo contra o Once Caldas. Mas treinou bastante as cobranças de falta nos últimos dias. ?Sempre treino muito e devo treinar ainda mais lá (na Colômbia). Quero me adaptar à altitude?, disse Rogério Ceni. ?Na altitude, a resistência do ar é bem menor e a bola pega mais velocidade ainda. Para o goleiro, é muito ruim. Mas não é nada que a gente não consiga se adaptar em cinco ou dez minutos de jogo.?