Rogério Ceni concentrado no Mundial Depois de faturar o tão sonhado título da Copa Libertadores, o goleiro Rogério Ceni não esconde a maior obsessão na carreira: o Mundial de Clubes, que será disputado no Japão, em dezembro. Não poderia ser diferente. Afinal, em 93, ele sentiu o gostinho de ver de perto o triunfo tricolor sobre o badalado Milan ? era o reserva de Zetti. Agora, depois de doze anos, estará de volta ao palco em que o São Paulo fez história na década passada. ?É a chance de consagração entre todos os continentes. Será a primeira vez em que teremos um representante de cada continente, com a tradição de ser realizado no Japão e com o aval da Fifa. Não tenha dúvida de que será especial para todos?, afirmou Rogério Ceni. As comparações com o bicampeonato mundial do São Paulo (92 e 93) terminam aí. Para Rogério Ceni, o atual elenco está longe de repetir o sucesso das equipes que brilharam nas mãos de Telê Santana. ?Precisamos fazer muita coisa para nos igualarmos àquele que foi um dos maiores times de todos os tempos. E não só para o São Paulo é difícil, mas também para qualquer outro clube não será fácil repetir a façanha?, disse o capitão são-paulino. ?Temos apenas a chance de fazer de 2005 um dos anos mais importantes da história.? Apesar da obsessão em ?faturar o mundo?, o goleiro se mostra bastante sereno. Adota o mesmo jeitão dos dias que antecederam a finalíssima da Libertadores, contra o Atlético-PR ? tudo para evitar uma frustração maior caso o título não venha para o Brasil. ?Nosso time é competitivo, mas tem algumas limitações. Por isso, não somos favoritos e nem o pior time. Temos chances iguais aos outros?, ressaltou Rogério Ceni. Mesmo com o planejamento que será colocado em prática a partir desta terça-feira, e que priorizará o Mundial, Rogério Ceni já avisou que não quer ficar de fora da reta final do Campeonato Brasileiro. ?Devo ficar fora só um jogo, até porque tenho dois cartões amarelos. Provavelmente, estarei presente nos outros?, avisou o goleiro.