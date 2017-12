Rogério Ceni critica a arbitragem Apesar da goleada sobre o Botafogo, Rogério Ceni anda preocupado. Para o goleiro, há um complô das arbitragens contra o São Paulo. Isso ficou evidente no comentário que fez, no final do primeiro tempo, sobre a atuação de Carlos Eugênio Símon. A maior reclamação de Rogério Ceni se referia a uma falta cobrada por ele, na qual a bola bateu na barreira, aos 39 minutos. Para o goleiro, a bola foi desviada com a mão na área, o que configuraria pênalti a favor do São Paulo. "Ele (Símon) viu e falou que errou. Ele errou, o bandeirinha erra, enfim, todo mundo erra contra o São Paulo. Impressionante como não erram contra os outros", afirmou Rogério. O goleiro não quis confirmar, mas poderia estar se referindo aos erros de arbitragens que vêm favorecendo o Palmeiras, rival na luta pelo título e pela vaga na Copa Libertadores. Em seus últimos jogos, contra Grêmio e Paysandu, o Palmeiras teve gols validados em lances polêmicos. Além da falta de Rogério, o São Paulo teve dois gols anulados no segundo tempo. Em ambos, porém, o assistente Paulo Conceição acertou. O jogo deste domingo foi o de número 565 de Rogério Ceni pelo São Paulo. Ele se igualou a José Poy, que atuou pelo clube entre 1948 e 62. Agora, só Waldir Perez tem mais jogos: 597. Para festejar a marca, Rogério Ceni atuou neste domingo com um uniforme diferente: todo preto, sem patrocínios. Nas costas, abaixo do número 1, o nome J. Poy.