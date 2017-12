Rogério Ceni culpa juiz pela derrota O goleiro Rogério Ceni apontou o árbitro Jorge Fernando Rabello, como um dos responsáveis pela derrota do São Paulo para o Atlético, neste domingo, em Curitiba. Segundo ele, a jogada que originou o pênalti foi normal. "Os dois jogadores utilizaram seus corpos e trombaram, não houve nada demais. O árbitro dificultou muito, ficamos com um a menos, reagimos, mas o pênalti influenciou", disse. Para o atacante Luis Fabiano, que marcou seu 29º gol no campeonato, o time poderia ter evitado alguns gols e saído de Curitiba com pelo menos o empate. "Levamos alguns gols bobos, mas mesmo com um jogador expulso reagimos e quase viramos, infelizmente tomamos mais um gol", reclamou. Na avaliação de Roberto Rojas, o time se empolgou após o empate, e faltou um pouco mais de tranqüilidade. "O time teve um grande poder de reação, mas depois do empate faltou segurar um pouco o ritmo de jogo. No final, levamos um gol por erro de posicionamento". O zagueiro Diego Lugano marcou um gol de cabeça, mas lamentou não ter sido o suficiente para o time ganhar algum ponto. "Todos estão de parabéns, pois reagimos em um momento importante", disse o uruguaio, que se chocou com o zagueiro Igor, internado sob suspeita de traumatismo craniano. O técnico do Atlético, Mário Sérgio, acusou Lugano de ter sido maldoso no lance que tirou Igor do jogo. "Ele é pilantra e mau-caráter, não deveria esquecer que tem visto de trabalho em nosso País", disse. Lugano se eximiu de culpa no lance. "Não sou nada disso que ele falou, foi acidental e na hora fiquei preocupado com o zagueiro", disse. A diretoria paulista afirmou que o passado de Mário Sérgio não o credita para essas críticas. No final da partida, houve uma briga generalizada entre os torcedores do Atlético e São Paulo, que precisou da intervenção da Polícia Militar.