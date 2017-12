Rogério Ceni dá susto no São Paulo A quatro dias do embarque para Tóquio, onde disputará o Campeonato Mundial de Clubes da Fifa, o São Paulo levou um susto nesta quarta-feira. Rogério Ceni, principal jogador do time, levou uma bolada no pé direito, após chute do preparador de goleiros Haroldo Lamounier. Imediatamente, deixou o treino e começou a fazer fisioterapia. Tem presença assegurada no jogo de domingo, contra o Atlético-PR, e tal vez no jogo-treino desta quinta à tarde, contra o Juventus. Aloísio também deve participar do jogo-treino. Inscrito para o Mundial, ainda não treinou com os companheiros, pois ainda se recupera de uma lesão muscular na coxa direita. Paulo Autuori começa também a definir nesta quinta os substitutos de Amoroso e Josué, suspensos por acúmulo de cartões amarelos. Denílson, no meio-de-campo, é o mais provável escalado. Renan tem chance também. Para o lugar de Amoroso, Thiago Ribeiro deve começar a partida. A idéia de Autuori é que Grafite participe de 45 minutos da partida. O segundo tempo. Nesta quarta, Christian demonstrou um certo abatimento. Pela primeira vez, demonstrou conformismo com a possibilidade de ser reserva durante o Mundial. ?Não interessa quem vai jogar. A gente tem de ser solidário e entender que o mais importante é o São Paulo ganhar o Mundial. São cinco atacantes, dois vão jogar e os outros ficam na torcida?, disse o jogador, que marcou pela última vez em 5 de novembro, na vitória por 3 a 1 sobre o Juventude e que não tem agradado aos torcedores. Ele pede que todos deixem a vaidade de lado. ?Eu, por exemplo, sei que estou rendendo menos do que posso e que os que estiverem melhor devem jogar. Continuo lutando, mas se ficar de fora, vou torcer muito para quem jogar.? A reserva também não assusta Souza. Com a opção pelo 3-5-2, ele vai para o banco. É também uma opção para a ala direita, caso Cicinho não possa jogar. ?Eu sou igual um Fusquinha que a família tem na garagem. Quando os carrões não estão funcionando, o pessoal busca o Fusca, que resolve tudo. Não ligo para isso, não. Só quero ajudar o time.? O fato de ser sempre elogiado pelo treinador e ser considerado uma opção para todas as partidas o satisfaz. ?Passei maus momentos no São Paulo, quando ninguém acreditava em mim. Agora, que sou respeitado, a reserva é uma coisa que não dói tanto.?