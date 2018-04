Rogério Ceni desfalca o São Paulo contra o Náutico

O São Paulo confirmou nesta segunda-feira que Rogério Ceni não vai participar do jogo contra o Náutico, quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Exame de ressonância magnética revelou que o goleiro possui um edema na região posterior da coxa esquerda.

A expectativa é de que Rogério Ceni retorne ao São Paulo na partida contra o Coritiba, no dia 7 de outubro, no Morumbi. Enquanto isso, o gol do São Paulo continuará sendo ocupado por Bosco, titular no clássico contra o Corinthians. Denis deve ficar no banco de reservas contra o Náutico.

Rogério Ceni não será o único desfalque do São Paulo contra o Náutico. Dagoberto, que recebeu o terceiro cartão amarelo, e Washington, expulso no clássico de domingo, terão que cumprir suspensão automática na partida no Recife.