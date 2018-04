Rogério Ceni deve fazer último jogo no dia 26 de julho, contra o Cruzeiro

O dia 26 de julho deve marcar a aposentadoria de Rogério Ceni. O goleiro do São Paulo tem preferência por se despedir no estádio do Morumbi e por isso pretende antecipar o fim da carreira em uma semana para poder dar adeus diante da torcida tricolor em partida contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro.

O contrato do goleiro de 42 anos tem duração até o dia 6 de agosto, mas Ceni descarta fazer a sua última partida fora de casa, contra o Atlético-MG, no dia 2. Durante a semana o capitão da equipe se reuniu com a diretoria para começar a discutir com o São Paulo deve preparar ações relativas à aposentadoria do goleiro.

O confronto com o Cruzeiro é o último do São Paulo no estádio do Morumbi antes do fim do contrato do goleiro. Até o momento, o jogador e a diretoria não conversaram sobre a possibilidade de renovar o vínculo até o fim do ano, possibilidade que é remota.

Rogério Ceni adiou a aposentadoria em diversas oportunidades, como no ano passado. Em novembro de 2014, a Penalty, então fornecedora de material esportivo do São Paulo, chegou a organizar um evento em que o goleiro concederia entrevista pela última vez como jogador profissional.

Justamente o possível adversário da despedida, o Cruzeiro, foi o algoz na eliminação nas oitavas de final da Copa Libertadores. A disputa do torneio continental foi o que motivou Ceni a assinar um contrato válido até agosto. Curiosamente a equipe mineira é ao lado do Palmeiras o clube que mais levou gols de Ceni. Foram sete.