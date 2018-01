Rogério Ceni deve voltar ao São Paulo contra o Ceará

Rogério Ceni deve voltar ao São Paulo na partida de quarta-feira contra o Ceará, em Fortaleza, pelas oitava de final da Copa do Brasil. O goleiro retornou aos treinamentos nesta segunda-feira no CT da Barra Funda e não mostrou restrições durante a atividade.

Rogério sofreu uma inflamação e um edema no músculo adutor da coxa direita e desfalcou o São Paulo nas derrotas para Goiás (0 x 3), Ceará (1 x 2) e Flamengo ( 1 x 2). O último jogo do capitão foi na vitória sobre o Figueirense, no dia 12 de agosto, por 2 a 0. O goleiro, inclusive, marcou um gol em cobrança de pênalti.

Nesta segunda-feira, o goleiro participou do treino técnico com os reservas e depois foi para a academia fazer trabalho de fortalecimento muscular junto com os demais jogadores. Nesta terça-feira pela manhã, ele passará pelo último teste para saber se tem condições de viajar com o elenco para a capital cearense.

O São Paulo precisa vencer o Ceará por pelo menos dois gols diferença para continuar na Copa do Brasil. O time só se classifica com uma vitória por um gol com placares a partir de 3 a 2. Se vencer por 2 a 1, a decisão da vaga vai para os pênaltis.