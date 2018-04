Rogério Ceni divide culpa pela derrota A primeira derrota em casa no Campeonato Brasileiro não poderia ter sido mais doída para o São Paulo. Até o goleiro Rogério Ceni, que criticou Grafite no jogo passado por ter perdido um pênalti contra o Guarani, desperdiçou uma cobrança nesta quarta-feira, no Morumbi. E o pior: ainda teve de assumir a sua parcela de responsabilidade na derrota por 3 a 2 para o Coritiba. "Bati firme, do jeito que gosto, mas não peguei como deveria. Infelizmente, a bola à meia altura facilita um pouco para o goleiro, mas não tiro os méritos dele. Uma pena que a bola não foi um metro para lá (à esquerda)", justificou o goleiro do São Paulo. Rogério ainda acrescentou um dado estatístico nesse tipo de cobrança. "Em 10 jogos oficiais nunca tinha perdido uma cobrança. Aconteceu hoje", lamentou. O goleiro, porém, não quis assumir sozinho a responsabilidade pela derrota. Admitiu que faltou competência na cobrança do pênalti, mas fez questão de dividir a culpa com todos os seus companheiros. "Faltou competência para mim e para todos os outros." Ao final da partida, Rogério Ceni saiu de campo sob vaias. Experiente, o jogador agiu com equilíbrio. "Quando perde dentro de casa, esse tipo de coisa é normal", afirmou. Nem todos, porém, tiveram o mesmo comportamento. Grafite, expulso mais uma vez, deixou o campo nervoso com as vaias dos torcedores. Rapidamente, emendou uma resposta, por intermédio de uma emissora de rádio. "Não sou de fazer marketing com a torcida. Talvez esse seja o meu problema", revelou. A expulsão desta quarta-feira foi a segunda de Grafite no Campeonato Brasileiro. A anterior foi contra o Figueirense, no Morumbi, quando ele também se desentendeu com os torcedores. Fez até um gesto com a mão para as arquibancandas, como se estivesse mandando a torcida passear. Foi julgado e punido pelo tribunal informal - composto pelos próprios jogadores do time. Por ser reincidente, deve merecer nova sanção financeira. Da outra vez, foi multado em 10% do salário.