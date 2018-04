Rogério Ceni diz que São Paulo disputará a 'vida' no domingo

O goleiro Rogério Ceni acredita que o clássico contra o Palmeiras, domingo, no Estádio do Morumbi, será decisivo para as pretensões do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Para ele, uma vitória é fundamental se a equipe quiser permanecer na luta pelo título da competição.

Veja também:

Gomes aprova reencontro do São Paulo com Muricy

Juvenal diz que time não perderá nenhum jogador

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

"Não tem outro resultado: ali é a nossa vida. Se quisermos conquistar o tetracampeonato seguido temos que buscar uma vitória", disse, em entrevista ao SporTV, lembrando que o São Paulo está quatro pontos atrás do líder Palmeiras.

O goleiro disse que vai deixar a amizade com o técnico do time do Palestra Itália de lado no domingo. "O Muricy é meu amigo, gosto dele, admiro seu trabalho, tem uma história de longos anos, mas domingo não tem jeito. Cumprimento por educação, não tem sorriso, não tem nada, domingo o coro come", afirmou.

Para Rogério Ceni, uma derrota do Palmeiras no domingo aumentará o equilíbrio do Brasileirão. "Uma vitória do São Paulo sobre o Palmeiras vai trazer um parelhamento muito grande para o Brasileiro. Se o campeonato já está bom, com certeza vai ficar muito melhor", comentou.