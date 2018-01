Rogério Ceni é eleito o melhor do Mundial A Fifa acaba de premiar os melhores jogadores do Mundial. O são-paulino Rogério Ceni ganhou tanto como melhor jogador da decisão como do torneio em si. O inglês Gerrard ficou com a bola de prata como segundo melhor da competição. Bolaños, do Saprissa, conquistou a bola de bronze. Ele também foi o artilheiro do torneio com três gols.