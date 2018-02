Rogério Ceni e Gomes são chamados para jogo na Rússia A comissão técnica da seleção brasileira anunciou, na tarde desta quarta-feira, a convocação dos goleiros Rogério Ceni e Gomes para a disputa do amistoso contra a Rússia, no dia 1º de março, em Moscou. Rogério foi chamado para o lugar de Dida, que sofreu uma contusão no tornozelo direito na partida desta última terça, pela Liga dos Campeões da Europa, entre Milan e Bayern de Munique. Já Gomes foi chamado para o lugar de Júlio César, da Internazionale, também cortado por motivo de lesão. O amistoso contra a Rússia é o último da seleção brasileira antes de Parreira fazer a convocação final para a Copa do Mundo da Alemanha. Por isso, é um grande teste para o treinador definir os 23 convocados, que serão anunciados no dia 15 de maio. Com isso, Rogério Ceni e Gomes, que pareciam estar fora da disputa por uma vaga na Copa, voltam a ter chances. O titular de Parreira é Dida e os preferidos para a reserva são Marcos e Júlio César. Mas os três estão contundidos no momento e, apesar de não ser nada grave, abrem espaço para outros goleiros.