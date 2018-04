Rogério Ceni e Rodrigo são relacionados no São Paulo

O técnico Ricardo Gomes confirmou as expectativas e relacionou Rogério Ceni para a partida de quarta-feira contra o Fluminense, no Morumbi. Assim, o goleiro deve finalmente voltar a fazer uma partida oficial pelo São Paulo. "[Rogério Ceni] É uma peça importante dentro do nosso grupo. O time conta com sua técnica e experiência", disse o técnico são-paulino.

Rogério Ceni está afastado o dia 13 de abril, após sofrer uma fratura no tornozelo esquerdo, e seu retorno era aguardado para a partida contra o Sport, domingo, mas acabou adiado - o goleiro ainda reclamava de dores após alguns treinamentos da semana passada.

Hoje, Rogério Ceni treinou sem problema algum e praticou as cobranças de falta, com bom aproveitamento, o que pode voltar a ser uma arma para a equipe durante os jogos. O técnico Ricardo Gomes, no entanto, prefere a cautela. "Ele tem esse ponto forte e vai depender do andamento da partida, mas não será uma constante. Ele ainda não está no auge de sua forma".

Outra novidade na lista foi o zagueiro Rodrigo, que renovou empréstimo com o São Paulo após sofrer embolia pulmonar. O jogador pode ser o substituto de Miranda ou de Renato Silva, expulsos contra o Sport.

Ricardo Gomes também surpreendeu ao incluir entre os relacionados o jovem atacante Mazola, de 20 anos. "É a oportunidade que sempre esperei, então vou dar tudo que posso. A convivência no CT me fez crescer muito, lógico que tenho muito a aprender ainda, mas posso dizer que já tenho confiança para entrar e buscar o melhor para o time", afirmou o jogador. (com AE)

Arte/AE

Rogério Ceni fraturou o tornozelo esquerdo no dia 13/4; quatro meses de intensos trabalhos físicos