Rogério Ceni é suspenso por 28 dias diretoria do São Paulo anunciou hoje, em nota oficial assinada pelo presidente Paulo Amaral, a supensão do goleiro Rogério Ceni por 28 dias, a partir de hoje, sem direito a vencimentos. Segundo a nota, a decisão foi tomada ?tendo em vista lamentáveis fatos com grande repercussão na imprensa?. O comunicado diz ainda que o goleiro ?teve conduta inadequada e incompatível com as suas obrigações legais e contratuais.? O motivo da punição foram os desentendimentos entre o jogador e o presidente do clube, Paulo Amaral. O técnico Nelsinho Baptista não quis se pronunciar a respeito do caso de Rogério. ?É um problema administrativo e, como tal, cabe aos dirigentes falarem sobre o assunto?. Nelsinho apenas confirmou a entrada do goleiro Roger na equipe que estreará na Copa Mercosul, contra o Peñarol, na quarta-feira.