Rogério Ceni ensaia despedida do São Paulo sem a velha taça da Libertadores

SÃO PAULO - O São Paulo se despediu da Libertadores de forma melancólica. Após a eliminação no Campeonato Paulista para o rival Corinthians, desta vez o time caiu diante do Atlético-MG e para o goleiro Rogério Ceni pode ter sido a sua última partida na competição sul-americana. Aos 40 anos, o capitão tricolor já avisou que não vai renovar o contrato que acaba no final do ano e, se não mudar de ideia, se despedirá do torneio sem levantar mais uma vez a pesada taça. E a diretoria garante que Ney Franco não será demitido.

A derrota acachapante ocorre justamente três dias depois de Ceni ter sido alvo de piadas por causa da defesa na cobrança de pênalti de Alexandre Pato, quando se adiantou bastante e viu o juiz mandar voltar. Mais do que ser eliminado nas duas competições, ele sofreu com uma atuação desastrosa de sua defesa: no segundo gol, Edson Silva deu condições para Jô e no terceiro Rafael Toloi recuou mais uma vez errado para o goleiro, que foi surpreendido por Diego Tardelli.

No chute de Jô, que entrou no ângulo, Rogério nada pôde fazer. Depois, na etapa final, ainda teve de buscar a bola no fundo das redes mais três vezes, em um momento de pane que durou sete minutos, e parecia não entender os motivos que levaram sua equipe a cair tanto de rendimento. “Jogamos abaixo do que podíamos”, resumiu o goleiro, abatido. Ele também não quis falar sobre sua possível aposentadoria no fim do ano na saída do campo.

Outro jogador que pode estar se despedindo é o volante Denilson, que pertence ao Arsenal e está emprestado até 30 de junho e não deve ter uma negociação definitiva concretizada. “Foi uma derrota que vai ficar marcada por muito tempo”, comentou o jogador.

PERMANÊNCIA

O presidente Juvenal Juvêncio acompanhou o jogo e saiu antes do fim. Já o diretor de futebol Adalberto Batista garantiu a permanência de Ney Franco até dezembro. “Vamos com ele. Agora é trabalhar bastante para o Brasileirão.”

Para o treinador, o time não foi páreo para o adversário mineiro. “Eu acho que foram dois jogos que o adversário foi superior e a gente sabia das dificuldades. Jogamos abaixo e o Atlético-MG atropelou nossa equipe no segundo jogo”, disse. Ele explica que vai sentar com a diretoria para ver as diretrizes que pretende tomar para o restante da temporada. “Temos um caminho de trabalho a seguir para o Campeonato Brasileiro, a proposta é essa”, conclui o pressionado técnico.