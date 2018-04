Rogério Ceni fala em 'pior Libertadores' e admite rival superior

SÃO PAULO - A participação de Rogério Ceni naquela que foi, provavelmente, a sua última Copa Libertadores terminou de forma melancólica. Liderado pelo goleiro, o São Paulo foi eliminado nas oitavas de final ao ser goleado por 4 a 1 pelo Atlético Mineiro, no Estádio Independência, na noite de quarta-feira. Decepcionado, o ídolo são-paulino reconheceu que esta foi a sua pior Libertadores. "Foi a pior campanha em Libertadores que já participei tanto em número de pontos como em aspecto geral", disse.

Rogério Ceni admitiu que o Atlético-MG mereceu avançar às quartas de final da Libertadores. "O meu sentimento é de frustração por não conseguir levar o São Paulo adiante na competição. O Atlético é um time superior ao nosso, temos que ser realistas. Ficamos tristes, extremamente chateados, mas se formos analisar o jogo, o time deles foi merecedor do resultado", afirmou.

A derrota para o Atlético-MG encerrou uma péssima campanha do São Paulo na Libertadores, com três vitórias, um empate e seis derrotas em 10 jogos. Assim, Rogério avaliou que o time não honrou a sua história na competição. "Não fomos um São Paulo acostumado a jogar a Libertadores como os times dos últimos anos, ou o clube que ganhou três títulos e chegou a seis finais", comentou.

Com a eliminação na Libertadores, o São Paulo só voltará a entrar em campo no dia 26 de maio, quando estreará no Campeonato Brasileiro diante da Ponte Preta, em Campinas. "Para o Campeonato Brasileiro vamos ter praticamente uma pré-temporada para preparar o time. Mas ainda nesta temporada temos Copa Suruga, Sul-Americana de novo e Recopa", finalizou Rogério Ceni.