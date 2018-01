Ceni faz segundo treino no São Paulo e deve voltar contra o Ceará

Recuperado de lesão no músculo adutor da coxa direita, o goleiro Rogério Ceni treinou na manhã desta terça-feira pelo segundo dia consecutivo e praticamente confirmou seu retorno ao São Paulo. A presença de Ceni é considerada fundamental pela comissão técnica na partida desta quarta-feira, contra o Ceará, pela Copa do Brasil. Com o revés para os cearenses na última semana por 2 a 1, o São Paulo tem de vencer por dois gols de diferença na volta para garantir a vaga para as quartas de final. Em caso de vitória do São Paulo por 2 a 1, a decisão será nos pênaltis.

Nos 11 dias em que realizou o tratamento, Ceni desfalcou o São Paulo nas derrotas para o Goiás (3 a 0) e para o Flamengo (2 a 1), ambas pelo Campeonato Brasileiro, e diante do Ceará (2 a 1), pela Copa do Brasil. Ou seja: sem ele, o Sãoi Paulo apanhou três vezes seguidas. O substituto foi Renan Ribeiro que, apesar das derrotas, teve atuação regular.

Ceni sofreu a contusão na vitória por 2 a 0 sobre o Figueirense na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, exatamente no momento em que bateu o pênalti que decretou o triunfo do São Paulo. Machucado, esteve fora dos holofotes em relação à crise que tomou conta do clube após os tropeços e a derrota em casa para o Ceará, então lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro.