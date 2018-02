Rogério Ceni garante que é uma honra estar na seleção O goleiro Rogério Ceni esclareceu nesta sexta-feira qualquer mal-entendido que possa ter ficado sobre suas declarações após a convocação para a seleção brasileira. Ele foi chamado para o lugar de Dida, contundido, e participará do amistoso contra a Rússia, quarta-feira, em Moscou. A polêmica sobre a participação de Rogério Ceni na seleção começou porque o goleiro teria afirmado que dava mais valor à partida do São Paulo na Libertadores do que ao amistoso do Brasil contra os russos. "Estou muito feliz em voltar à seleção brasileira. Sou jogador do São Paulo, clube que é minha casa, mas servir a seleção sempre será um motivo de honra", disse Rogério Ceni, em entrevista ao site oficial da CBF. O goleiro só lamentou não participar da estréia são-paulina na Libertadores, que será também na quarta-feira, contra o Caracas, na Venezuela. "Infelizmente, não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas vou torcer muito pelos meus companheiros e pela vitória do meu clube", afirmou Rogério Ceni. O técnico Carlos Alberto Parreira já avisou que Dida, do Milan, Marcos, do Palmeiras, e Júlio César, da Inter de Milão, serão os goleiros da seleção da Copa. Mas Rogério Ceni ainda tem chance de entrar no grupo, principalmente por causa das seguidas contusões do jogador palmeirense.