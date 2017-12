Rogério Ceni já pensa na Portuguesa Cortado da seleção brasileira por causa de uma contusão no tornozelo direito, Rogério Ceni acredita que terá de retomar o trabalho para ganhar uma nova chance na seleção brasileira. O jogador contou que chegou a conversar com o técnico do time, Luiz Felipe Scolari, e o mesmo não garantiu seu retorno no próximo amistoso do Brasil, dia 27, contra a Iugoslávia. ?Não chegamos a falar sobre esse assunto?, disse o goleiro que, atualmente diz estar mais preocupado em recuperar-se da contusão a tempo de defender o São Paulo no clássico contra a Portuguesa, pelo Rio-São Paulo. Segundo Rogério, Scolari realmente não teria porque adiantar se o escalaria ou não, se há tempo para o próximo amistoso.