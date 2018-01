Rogério Ceni já teme pela Libertadores Rogério Ceni, o líder do grupo são-paulino, resumiu em poucas palavras a situação do time no Campeonato Brasileiro. De acordo com o goleiro, os jogadores têm de "levantar as mãos para o céu e agradecer", caso o time consiga a classificação para a Libertadores de 2004. Há algumas semanas, parecia inviável pensar que o São Paulo teria dificuldades para chegar à competição continental, mas vem caindo de forma assustadora. Por isso, o jogo de domingo, contra o Corinthians, ganhou ?status? de final de Copa do Mundo, para o próprio elenco. "Temos de ganhar o clássico de uma forma ou de outra, mas com a ajuda do torcedor, embora ele esteja chateado nesse momento." Seu colega Fábio Simplício acha que uma derrota para o Corinthians será uma "catástrofe". Rogério não escondeu a revolta com a atuação do time diante do Bahia. Disse que faltou "coração" e está preocupado com o futuro, embora ainda acredite numa reação do São Paulo. Roberto Rojas concordou com o goleiro sobre a falta de determinação de vários jogadores na quarta-feira. "Realmente faltou atitude, determinação." Para Simplício, alguns jogadores devem se "doar mais". Rojas não tem, porém, grandes opções no banco e, por isso, já avisou, nesta quinta-feira, que fará pouquíssimas mudanças na equipe. É possível que Gustavo Nery, recuperado de contusão, volte a jogar.