Rogério Ceni lamenta pênalti perdido em vitória são-paulina O goleiro Rogério Ceni nem fez questão de esconder a decepção por ter desperdiçado o pênalti neste sábado, quando o jogo contra o Juventus ainda estava 0 a 0. O São Paulo acabou vencendo por 2 a 0. ?São coisas da vida. Vi que o goleiro estava saindo para o lado esquerdo e tentei tirar o máximo dele. Dois, três centímetros para baixo e ela teria entrado?, disse o camisa 1 são-paulino, constrangido, no intervalo. Rogério ainda tentou se redimir no segundo tempo, ao cobrar uma falta, mas errou o alvo. Para quinta-feira, no Morumbi, diante do Guaratinguetá, Miranda, expulso, terá de cumprir suspensão.