Rogério Ceni marca presença em jogo do Sub-20 do São Paulo

Rogério Ceni esteve na noite desta quinta-feira no estádio do Morumbi para acompanhar a decisão da Copa do Brasil Sub-20, entre São Paulo e Bahia. O ex-goleiro vibrou com os três gols da equipe no primeiro tempo, mas saiu antes do intervalo, quando percebeu a presença dos jornalistas.

Ele ficou atrás de um dos gols no Morumbi, no setor amarelo, na numerada superior. Pouco antes da partida começar, dois seguranças pediram para os poucos torcedores que estavam no local mudarem de setor. É no local que costuma ficar a comissão técnica do Sub-20 e membros da diretoria.

Rogério usava um boné, mas logo as câmeras de televisão mostraram a presença dele. No intervalo, torcedores pensaram em se aproximar do setor que o novo técnico do São Paulo estava posicionado, mas já era tarde. Ele saiu por uma escada lateral e foi embora, feliz com o resultado parcial de 3 a 1 para sua equipe contra o Bahia.