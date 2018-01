Rogério Ceni não treina e pode desfalcar o São Paulo mais uma vez

O goleiro Rogério Ceni não treinou na manhã desta sexta-feira no CT da Barra Funda e pode desfalcar o São Paulo na partida de sábado, contra a Ponte Preta, pelo Campeonato Brasileiro. O goleiro voltou a sentir dores na coxa direita e passou o período da manhã fazendo tratamento no Reffis.

Rogério deve fazer tratamento durante toda a sexta-feira e realizar um teste na manhã deste sábado para definir sua participação no jogo do Morumbi. Se ele for vetado, Renan Ribeiro, titular nas derrotas para Goiás, Ceará e Flamengo, poderá voltar ao gol do São Paulo. Dênis está na fase de recuperação da cirurgia no ombro direito e deverá estar à disposição nas próximas semanas.

O goleiro voltou à equipe na vitória sobre o Ceará, quarta-feira, pela Copa do Brasil, mas não estava 100%. Rogério pediu para atuar por se tratar de uma partida decisiva, que definia a passagem para a próxima fase da Copa do Brasil.

Antes desta partida, o goleiro havia desfalcado o São Paulo em três jogos por causa da lesão muscular na coxa direita. Ele ficou afastado do time 11 dias e agora pode ficar novamente fora do time.