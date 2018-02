Rogério Ceni: "Nós estamos vivos" O São Paulo dizia que 1 a 0 seria goleada, mas não esperava sair apenas com um empate por 0 a 0 do Morumbi. O goleiro Rogério Ceni, entretanto, chegou a ver qualidades no pobre futebol apresentado nesta quarta-feira. ?Nós tivemos a posse de bola por muito tempo, dominamos o jogo, mas é muito difícil penetrar em uma defesa formada por oito ou nove jogadores?, analisou o goleiro, que não fez uma única defesa durante todo o jogo e viu o perigo rondar o seu gol só no finalzinho ? uma bola cruzada. Ele garante que o São Paulo está vivo na competição. ?Nada está perdido. Estamos vivos. O São Paulo é isso, um time de raça, que luta o tempo todo para satisfazer a sua torcida. Não deu, mas continuamos lutando pela vaga.? Se conseguir chegar à final da Libertadores, o São Paulo fará de tudo para conseguir a liberação dos jogadores Gustavo Nery e Luís Fabiano da seleção brasileira para o jogo do dia 30. ?Temos um acordo com a CBF; tenho certeza que tudo dará certo?, informou o supervisor Marco Aurélio Cunha. O telão do Morumbi mostrou um velho conhecido dos são-paulinos assistindo à preparação dos jogadores no vestiário. Era o pentacampeão Cafu, que cumprimentou todos os jogadores, deu um abraço em Cuca ? contra quem jogou muitas vezes ? e rezou, abraçado a Luís Fabiano. Depois, assistiu ao jogo em um dos camarotes do Morumbi. O técnico do Once Caldas, Luis Fernando Montoya, mostrou cautela, mas não escondeu a decepção com o São Paulo: ?Ainda não estamos classificados, mas sabemos que os brasileiros e argentinos têm muita dificuldade quando jogam na altitude. Esperava mais do São Paulo. Jogadores que têm muita qualidade, mas não o impressionou.