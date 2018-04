Rogério Ceni: outra vez no sacrifício Rogério Ceni está confirmado para enfrentar o São Caetano nesta quarta-feira à noite (21h50) no jogo da volta da primeira fase da Copa Sul-Americana. Mas deve jogar mais uma vez no sacrifício. O goleiro ficou fora do treinamento coletivo desta terça-feira. Segundo o técnico Émerson Leão, não é verdade que Rogério não esteja treinando. "Ele tem feito um trabalho forte de recuperação lá dentro". Mais tarde, quando a maioria dos repórteres já tinha deixado o CT, o goleiro correu em torno do campo mas não quis falar de sua estranha dor na perna esquerda. O primeiro jogo entre as equipes terminou empatada por 1 a 1. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. O problema do goleiro são-paulino é uma dor muscular na coxa esquerda. De acordo com o médico José Sanches, não há lesão. Isso ficou constatados nos exames de ultra-som e ressonância magnética. Mesmo assim, desde o jogo contra o Cruzeiro, no Pacaembu, Rogério vem reclamando das tais dores. "Ele só não está treinando no rítmo dos demais por precaução", assegurou o médico José Sanches. "O Rogério começou a se queixar de dores antes do jogo contra o São Caetano, talvez até por excesso de trabalho. Mas as dores têm diminuído bastante. Após cada jogos está cada vez menor. Isso é um bom sinal". As dores na coxa esquerda não impedirão o goleiro de enfrentar o São Caetano. Aliás, Rogério continua sendo o cobrador oficial das faltas, segundo Émerson Leão. Quando foi contratado pelo São Paulo, o treinador chegou a pensar em ´proibir´ que o goleiro batesse as faltas. Na própria Seleção Brasileira, quando era o técnico, Leão tomou essa decisão. Mas como no São Paulo não há nenhum jogador que tenha um índice de aproveitamento melhor do que Rogério, o goleiro continuará sendo o responsável pelas cobranças. Quanto às dores musculares, são na perna esquerda. Não devem atrapalhar, já que Rogério usa a direita para fazer as cobranças de faltas. Outro jogador numa situação parecida com a de Rogério é Fabão. O zagueiro não participou do treinamento coletivo desta terça-feira porque se queixou de uma tendenite no joelho direito. Segundo o médico José Sanches, só foi poupado por precaução. "O Fabão está liberado para enfrentar o São Caetano", assegurou o médico são-paulino.