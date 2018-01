Rogério Ceni: para entrar na história Uma camisa especial, personalizada, com tiragem de apenas 618 exemplares é a forma que a Diretoria do São Paulo escolheu para homenagear Rogério Ceni quando ele bater o recorde de Waldir Peres - até hoje o atleta que mais vezes defendeu o clube: 617 partidas. Faltam 12 jogos para Ceni, que tem 606, quebrar o recorde. "Será uma camisa muito especial, numerada, que virá em um estojo, juntamente com um livro contendo muitos detalhes sobre a trajetória de Rogério Ceni no São Paulo", conta Júlio César Casares, novo diretor de Marketing do clube. A camisa custará em torno de R$ 250. Depois de esgotada a venda, uma nova série, já sem numeração especial, será vendida em lojas de material esportivo. Casares pretende capitalizar o apelo que alguns jogadores têm junto à torcida. "No ano passado, fizemos um filme publicitário que tinha o Cicinho como estrela e conseguimos aumentar de sete para 15 mil a média de público no Morumbi em um período pequeno de jogos. Vamos repetir isso na fase final do segundo turno do Brasileiro, talvez com o Lugano", diz Casares. O São Paulo optou por um vôo fretado para enfrentar a maratona que inclui os jogos contra Paysandu, dia 12 em Belém, pelo Brasileirão, e o Tigres, dia 15, em Monterrey, pela Libertadores. O vôo sai de São Paulo no dia 12, às 7 da manhã. Chega quatro horas depois a Belém. O almoço será às 13h30 e o jogo às 18h10. Para essa partida, Paulo Autuori não terá Fabão, suspenso; Cicinho, na Copa das Confederações; e Diego Tardelli, Fábio Santos e Edcarlos, no Mundial sub-20. No mesmo dia, às 22 horas, o time viaja para Monterrey, com uma escala em Curaçao, no Caribe. O desembarque é previsto para o dia 13, domingo, às 7 horas em Monterrey. O time treina dois dias, enfrenta o Tigres no dia 15 e, imediatamente após a partida, que ainda não tem hora definida, volta ao Brasil. Chega a São Paulo na quinta-feira, dia 16, ao meio-dia e começa a se preparar para o jogo contra o Botafogo, domingo, às 18h10.