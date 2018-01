Rogério Ceni pede voto de confiança Depois da derrota para o Bahia por 3 a 0, na noite de quarta-feira, em Salvador, o goleiro Rogério Ceni apelou aos torcedores do São Paulo. "Embora eu saiba que a torcida não confia tanto na equipe como eu confio nos torcedores, nós precisamos da presença deles no Morumbi nos próximos jogos", pediu o capitão são-paulino. Para Rogério Ceni, a presença dos torcedores no jogo de domingo diante do Corinthians será fundamental para o São Paulo conseguir a vitória. "Temos que ganhar o clássico de uma forma ou de outra, mas com a ajuda do torcedor, embora ele esteja chateado nesse momento", afirmou. Com 58 pontos, o São Paulo está em quarto lugar no Brasileiro e já vê ameaçada a classificação para a Libertadores/2004. "A gente não pode mais perder", admitiu Rogério Ceni, ciente da fase ruim por que passa o time. "É uma coisa complicadíssima que nós estamos vivendo, mas reversível pois faltam 11 rodadas."