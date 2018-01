Rogério Ceni pega 2 jogos de suspensão O goleiro Rogério Ceni foi punido pela 2ª Comissão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta terça-feira, com dois jogos de suspensão por ter agredido o atacante Dimba, do Goiás, em jogo da Copa do Brasil no dia 15 maio - só foi flagrado pelas câmeras da TV. Assim, ele irá desfalcar o São Paulo nas partidas contra o Bahia, dia 8, e Corinthians, dia 15, ambas pelo Campeonato Brasileiro. "Não foi justo, mas aqui o que vale é a opinião dos auditores e não a minha. Eles dizem que gostam de futebol. Porém, uma coisa é ver, a outra é viver o esporte", afirmou Rogério, lembrando que o árbitro Márcio Rezende de Freitas teria visto o lance e que não o citou na súmula porque considerou o tapa como normal. O goleiro já avisou que irá recorrer da decisão do STJD. Baseado na fita de vídeo do jogo, o presidente do STJD, Luís Zveiter, suspendeu preventivamente o jogador. Depois, ele acabou revogando a punição. Assim, o goleiro pôde atuar contra o Santos, na última rodada do Brasileiro. "Fico triste porque eles consideraram o lance como agressão. Apesar de apreciar a prática do Direito e respeitar os auditores, acho que não vou mais voltar ao Tribunal", disse Rogério, profundamente decepcionado com o resultado do julgamento. Mesmo chateado, o goleiro encontrou tempo para sorrir. "A única coisa boa que aconteceu foi ter sido comparado intelectualmente com o Michel Platini e o Franz Beckembauer", revelou, referindo-se a comentário de um dos auditores da 2ª Comissão. Mais punição - O árbitro Heber Roberto Lopes foi suspenso por 30 dias. Também baseado na fita de vídeo da partida, o Tribunal entendeu que ele ofendeu o meia Marcelinho, do Vasco, no jogo contra o Cruzeiro, no dia 14, pela Copa do Brasil. Ele já cumpriu 12 dias preventivamente e ainda lhe restam 18. "Não esperava a punição. Foi um momento que procurei extravasar toda a dificuldade do jogo, ao término do primeiro tempo", defendeu-se Heber Roberto Lopes. "Entendo que o STJD está numa cruzada contra a violência e vou respeitar a decisão." O zagueiro Nei Baiano, do Vila Nova-GO, também foi suspenso pelo Tribunal: pegou 60 dias. Os auditores chegaram a conclusão que ele deu um tapa na árbitra Sirlei Cândida, na partida contra o Anapolina, pela Série B do Brasileiro. A decisão também foi baseada na fita de vídeo do jogo.