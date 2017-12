Rogério Ceni pode desfalcar São Paulo O goleiro Rogério Ceni pode desfalcar o São Paulo no domingo, contra o Atlético-PR, em Curitiba. Ele sente dores no músculo posterior da coxa direita e haverá uma nova avaliação na manhã deste sábado. "Se não puder jogar, entra o Roger, que merece toda a nossa confiança", afirmou o técnico Rojas. Fabiano, que cumpriu suspensão automática, volta à lateral. E Fábio Santos vai para o banco de reservas. O time do São Paulo terá Gabriel na lateral-direita, os zagueiros Jean, Lugano e Gustavo Nery, os volantes Alexandre e Carlos Alberto, Simplício na armação de jogadas, além de Kléber e Luís Fabiano no ataque. O ataque pode se desfazer após o jogo. Talvez não se encontre mais. Luís Fabiano vai para a seleção brasileira e Kléber para a Sub-20, que começa a treinar segunda-feira, em Teresópolis. E Luís Fabiano será julgado na quarta-feira pela cabeçada em Marquinhos, do Corinthians, e pelas agressões verbais à juíza Sílvia Regina de Oliveira. Além disso, Kléber pode ir para o Dínamo de Kiev. O jogador diz que prefere ficar no São Paulo, mas pede um aumento, difícil de conseguir. A multa contratual é próxima de US$ 5 milhões e a proposta do clube ucraniano não chega à metade. Com tantos problemas, a ordem é garantir rapidamente a vaga para a Libertadores. Todos acreditam que faltam apenas quatro pontos. "Se a gente vencer em Curitiba, vamos ficar mais sossegados. Por esse motivo, é preciso muita atenção nesse jogo, principalmente porque alguns jogadores vão deixar o time", disse o zagueiro Lugano. Após o Atlético-PR, o São Paulo enfrenta Vitória (em casa), Ponte e Inter (ambos fora) e termina o campeonato recebendo o Flamengo.