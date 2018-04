Rogério Ceni pode desfalcar São Paulo Leão escalou o time preferido de Cuca para o jogo deste sábado, às 16 horas, contra o Cruzeiro, no Pacaembu - no Morumbi haverá o show do grupo Linkin Park -, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A única dúvida é o goleiro Rogério Ceni, com dores no músculo adutor da coxa direita e que pode ser substituído por Roger. O treinador escalou Cicinho e Grafite, que ficaram de fora da estréia de Leão - vitória por 2 a 0 sobre o Paraná, em Curitiba. "Eles ficaram de fora por suspensão e eu, por coerência, vou escalar os dois contra o Cruzeiro. Mas o Cicinho sabe que o Gabriel fez uma partida muito boa e que está na briga por uma posição no time", afirmou o substituto de Cuca. Leão descartou qualquer "sentimento de vingança" por enfrentar o Cruzeiro, time que dirigia antes de acertar com o São Paulo. "Gostei muito de trabalhar no Cruzeiro. É um clube que recomendo a todos e o meu interesse hoje é apenas chegar mais perto dos líderes. É esse o gostinho que quero sentir", afirmou. A receita para vencer o Cruzeiro é diferente da usada contra o Paraná. "O Pacaembu é um campo muito melhor e temos de aproveitar isso. Vamos tocar a bola e colocar velocidade no jogo. Lá, tivemos de usar muito o jogo aéreo, o que não faremos aqui", disse o treinador do São Paulo. O fato de o jogo ser no Pacaembu não assusta Leão. "O importante é saber que o mando do jogo é nosso. E que temos de vencer a partida. Temos de mandar na nossa casa, seja o Morumbi ou o Pacaembu." Mas o zagueiro Fabão faz um alerta aos companheiros: é preciso muito cuidado com Sorín, que reestréia no Cruzeiro. "Ele joga no campo todo, às vezes ninguém acha o cara. É defesa, mas vive fazendo gols. Tem de cuidar dele para evitar problemas depois", avisou.