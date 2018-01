Rogério Ceni pode ir para o Arsenal Já se foi o tempo em que o São Paulo conseguia disfarçar as turbulências em seu ambiente. A elegância no discurso de seus cardeais, tem contrastado cada vez mais com a realidade da equipe de futebol. Se os dirigentes juravam que não iria haver reformulação no grupo que foi eliminado do Campeonato Paulista, as afirmações foram por água abaixo hoje quando o goleiro Rogério Ceni, maior ídolo do clube e titular da seleção brasileira, confirmou que está negociando sua saída para o Arsenal, da Inglaterra. Após as declarações de Rogério Ceni, ficou claro que as divergênciass internas estão à flor da pele no clube. "A proposta agora está com o São Paulo e cabe à diretoria agora resolver. Não pretendo rescindir meu contrato, mas a oferta foi boa, muito superior ao que recebo aqui", disse. Rogério Ceni declarou que não gostaria de deixar o São Paulo, mas admitiu que se interessou muito pela possibilidade de atuar no futebol inglês, onde substituiria David Seaman, titular da seleção da Inglaterra. O goleiro tem contrato com o São Paulo até 2004, mas o projeto do Arsenal é contar com Rogério a partir de julho, prazo limite das inscrições para o Campeonato Inglês. "Até lá tudo estará resolvido", disse o goleiro, que pode adquirir cidadania européia. Seus bisavós por parte de pai são italianos, e os seus avós maternos, alemães. Enquanto pode perder seu jogador de maior prestígio, o diretor de Futebol José Dias disse que o lateral-esquerdo Hilton está voltando para ocupar o lugar deixado por Alemão, emprestado ao Coritiba. Na véspera, Dias afirmou que o lateral contratado deveria chegar para disputar a posição com o titular Gustavo Nery. Hilton veio das categorias de base do clube e esteve emprestado para o Santa Cruz e Inter de Limeira. O ex-atacante Careca, do São Paulo e seleção brasileira, esteve hoje no Centro de Treinamento. Ele disse que veio rever alguns amigo e conversou por mais de meia hora com o técnico Vadão. Para a partida contra o Corinthians, domingo em Presidente Prudente, o técnico Oswaldo Alvarez não poderá contar com o meia Kaká. No coletivo de hoje, ele escalou o volante chileno Maldonado em lugar do então titular Alexandre, que foi expulso na derrota por 4 a 3 para o União São João e pegou dois jogos de suspensão. O meia Júlio Baptista e o zagueiro Rogério Pinheiro, contundidos, ainda não estão confirmados.