Rogério Ceni pode se despedir amanhã O jogo contra o Flamengo amanhã à noite, em Maceió, pode ser o último de Rogério Ceni com a camisa do São Paulo. Com 11 anos no clube do Morumbi e 357 partidas (sem contar o jogo de amanhã), o goleiro está diante de um impasse, após declarar "guerra" contra o presidente do São Paulo, Paulo Amaral, por causa de um reajuste de salário, acertado com a diretoria, em meados do primeiro semestre, mas até agora não resolvido pelo clube. Assim, o ciclo de Rogério Ceni está se encerrando no clube, mas seu destino ainda é incerto. A proposta do Arsenal, da Inglaterra, o estopim do episódio, não se confirmou. Mesmo assim o atleta deverá pagar a multa da rescisão do contrato, estipulada em US$ 1,4 milhão, contando com o direito de exploração de imagem do jogador, e ir embora. Aos 28 anos, o atleta diz não ficar um dia desempregado. O São Paulo, com quem o jogador tem contrato até 2004, pretende brigar na justiça desportiva para manter o goleiro no clube, apesar da rixa com Paulo Amaral. Rogério Ceni, capitão do time e considerado o maior ídolo da torcida são-paulina, não fala do assunto desde quarta-feira da semana passada, após o jogo contra o Coritiba, pelas semifinais da Copa dos Campeões. Apesar do problema quer manter a concentração para a decisão desta quarta-feira. O presidente do São Paulo está a com a delegação do time desde sábado. Ele chegou a João Pessoa, local do primeiro jogo contra o Flamengo, com o objetivo de tentar abafar a crise, para não prejudicar o ambiente entre os jogadores para a final da Copa dos Campeões. Ele teve uma reunião com os jogadores. Rogério Ceni disse ter cumprimentado o dirigente por educação. O atleta contratou a advogada Gislaine Nunes, especializada em legislação esportiva, para cuidar do caso. Gislaine disse hoje para a Agência Estado, por telefone, estar preparando uma entrevista, quinta-feira, à tarde, na sede do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo para explicar qual será o caminho a ser seguido para beneficiar o jogador nessa briga. Rogério Ceni não deverá participar da entrevista. Nesse mesmo horário ele deverá estar retornando com a delegação do São Paulo de Maceió. Quanto ao jogo desta quarta à noite, o goleiro acredita na reversão da situação. Ele sonha em conquistar o título e garantir a volta do São Paulo à Taça Libertadores da América de 2002. O goleiro lembra até de um jogo, considerado por ele um dos mais dramáticos, contra a Portuguesa, disputado dia 17 de maio do ano passado, no Canindé, pelo Campeonato Paulista. "O São Paulo perdia por 2 a 1 até os 30 minutos do segundo tempo, e ganhou por 4 a 2 (três gols de França e um de Marcelinho Paraíba). Não se pode desistir nunca", ressalta o goleiro, 24 gols marcados - 18 de falta e seis de pênaltis.