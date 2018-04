Rogério Ceni prega cautela após vitória: 'A vantagem é pequena'

O goleiro Rogério Ceni classificou como "pequena" a vantagem que o São Paulo conquistou na vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro na noite desta quarta-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Com o resultado, a equipe joga por um empate para buscar a classificação na partida da volta, próxima quarta-feira, no Mineirão.

"É uma vantagem pequena. Não dá para a gente se acomodar em cima dela. É um placar magro e pode ser igualado com uma bola", disse o goleiro.

Em sua opinião, o placar magro foi consequência da falha nas finalizações dos próprios atacantes. "Nós finalizamos mal. Cabeceamos no meio do gol. Não tínhamos especialistas no cabeceio, como Alan Kardec e Luis Fabiano. Acho que o Centurión e o Pato tiveram duas chances, mas o cabeceio não é o forte deles. Na única vez que cabeceamos no chão, no canto, fizemos o gol."

O próprio autor do gol concordou com a avaliação de Rogério Ceni. "Não treino muito cabeceio, mas consegui cabecear para baixo, o que dificultou para o goleiro", disse Centurión.

Para Alexandre Pato, o resultado final foi mais importante que as chances perdidas. O atacante perdeu uma delas na pequena área, acertando o travessão. "O Fábio teve uma grande noite, não podemos tirar o mérito dele. Temos a vantagem, mas vamos buscar a vitória em Minas", afirmou Pato. "Foi uma vitória importante. Empatar traria dificuldades na volta", afirmou Denilson.