Rogério Ceni promete bater Chilavert Rogério Ceni não sonha em ser artilheiro do São Paulo na temporada, mas tem certeza de que superará Chilavert como o goleiro que mais fez gols no futebol mundial. ?A Fifa reconhece 49 gols meus e 62 dele. Faltam 14. Para um atacante isso é muito pouco, mas para mim é muita coisa. Mas, como ainda tenho um tempo de carreira, tenho certeza de superar o Chilavert?, disse Rogério Ceni. Este ano, o goleiro já fez 18 gols e é o artilheiro do São Paulo, com um a mais que Diego Tardelli. Um feito que não o ilude. ?Todos os meus gols são conseqüência de uma jogada coletiva. Eu não posso fazer uma jogada individual e marcar. Apenas concluo o que os outros fazem. Por isso, é muito difícil que termine o ano como artilheiro?, explicou. Rogério Ceni tem treinado muitas cobranças de pênalti. Como perdeu três recentemente, busca alternativas. ?Os goleiros estão cada vez mais altos e estudando bastante os cobradores. Não dá para ficar sempre na mesma batida?, afirmou o capitão do São Paulo.