Rogério Ceni quer que time 'encontre os gols' após zerar na Florida Cup

O técnico Rogério Ceni está imbuído na missão de fazer o São Paulo converter em gol as chances criadas no ataque. Problema crônico da equipe no último semestre, os erros de finalização marcaram também a campanha da equipe no título da Florida Cup. Contra o River Plate, por exemplo, os jogadores perderam muitas chances.

"Fazer o gol ou não fazer às vezes é detalhe. O Cueva perdeu um pênalti, o Buffarini acertou uma bola na trave. Tivemos 12 chances e não convertemos em gols. De qualquer forma, fiquei contente com as oportunidades criadas. O importante é fazer com que os jogadores ganhem confiança e vamos ter de encontrar os gols em um futuro bem próximo", disse.

Logo em seu primeiro treino no retorno ao Brasil, Ceni promoveu atividades de finalização com seus jogadores. Nos jogos-treinos nos Estados Unidos, a equipe marcou nove gols em cada. Mas na competição foram dois empates por 0 a 0, com vitórias nos pênaltis. "O título valoriza nosso trabalho. O mais legal foi a mentalidade que esse time mostrou, principalmente contra o River Plate. Fica a tristeza de sair sem converter gol em tempo normal", comentou.

Os jogadores sabem que terão a responsabilidade de balançar as redes e isso parece não incomodar os atacantes neste momento. "O gol vai sair naturalmente, durante os jogos. É só a gente trabalhar bem, focado, para que nossa equipe possa entrar concentrada para que a gente consiga alcançar as vitórias e fazer gols", afirmou Neilton.

Ele chegou como reforço para a temporada e espera corresponder. "Quanto mais treina, mais vai aperfeiçoando. Se a gente treinar focado, querendo isso mesmo, com certeza o resultado de gols do São Paulo vai melhorar e vamos fazer de tudo para que a gente possa ajudar para que o São Paulo seja o time que mais faça gols no Brasil", avisou.