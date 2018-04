Rogério Ceni rebate informação sobre dívida do IPVA

Rogério Ceni não gostou da notificação publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo desta terça-feira, 27, em que seu nome aparece no meio de mais de 20 mil motoristas devedores do IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores). De acordo com o governo estadual, o são-paulino estaria sendo cobrado por uma dívida superior a R$ 80 mil, referente a dois veículos que usa em São Paulo com placas do Paraná - Ceni é natural de Pato Branco, Paraná, a 429 quilômetros da capital Curitiba. Veja também: São Paulo ratifica interesse na contratação de Adriano O goleiro-artilheiro do Morumbi, porém, evitou polemizar. Não deu entrevistas. Na noite de terça, assim que soube da notícia, ficou possesso. Não quis se pronunciar nem através de sua assessoria de imprensa. Nesta quarta-feira, após perceber o tamanho da repercussão do assunto, decidiu publicar uma nota de esclarecimento em seu site oficial. Abaixo, a íntegra da nota de Ceni: "Em respeito aos cidadãos brasileiros e em virtude de reportagens publicadas em diversos veículos de comunicação que divulgaram uma suposta dívida do atleta Rogério Ceni com o Governo do Estado de São Paulo, referente ao não pagamento das quotas do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de dois veículos, nos exercícios de 2004 a 2007, cabe informar que: 1) Os veículos objeto da cobrança estão registrados nos termos permitidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, em seu domicílio no Estado do Paraná, onde nasceu e mora sua família; 2) Os IPVA’s foram quitados nos prazos de vencimento estipulados pelo Detran do Estado do Paraná; 3) Seus advogados já estão tomando as providências necessárias para apresentar defesa administrativa perante o órgão competente do Governo a fim de esclarecer o mal entendido, uma vez que o atleta Rogério Ceni é exímio cumpridor de todas as suas obrigações fiscais." Quem assina a nota é Assessoria de Imprensa - Rogério Ceni. Ceni contestou, portanto, que esteja devendo IPVA de seus carros. Treinos Apesar de o ritmo do São Paulo ser cada vez mais lento, já que resta apenas o jogo contra o Atlético Paranaense domingo, na Arena da Baixada, o camisa 1 continua sua rotina normal no CT da Barra Funda. Nesta quarta, ele não treinou no campo, mas passou quase toda a manhã dentro do Reffis, cuidando da forma física com musculação. Muricy Ramalho não confirma, mas o capitão possivelmente nem enfrentará o Atlético, na última rodada do Brasileiro, por ter participado de 68 dos 72 jogos do ano. O esforço de Ceni, contudo, tem uma explicação. Aos 34 anos, ele sabe que um mês de férias é o bastante para prejudicar sua forma física e comprometer seu retorno aos gramados em 2008.