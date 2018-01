Rogério Ceni recebe escultura: 'São Paulo é tudo para mim'

O goleiro Rogério Ceni, que completará 25 anos de São Paulo nesta segunda-feira, foi homenageado antes da partida contra o Internacional no Morumbi. Ceni, 42 anos, recebeu uma escultura daquela que talvez tenha sido sua defesa mais importante pelo Tricolor: a cobrança de falta do meia Gerrard, do Liverpool, na final do Mundial de 2005, no Japão. O São Paulo se consagrou campeão do mundo vencendo o time inglês por 1 a 0, com gol de Mineiro, e graças às defesas de Ceni.

A festa só não foi maior porque o Morumbi não recebeu grande público na noite deste sábado. Mas o torcedores que foram ao estádio receberam bandeiras com a foto do ídolo e a frase #M1TO25, que também apareceu na camisa dos jogadores. "É uma pena só não estar em campo, mas é uma data especial", disse o goleiro, que se recupera de um edema na coxa direita.

Nesta segunda-feira, Rogério comemora 25 anos dos seus primeiros passos no São Paulo, ainda nas categorias de base. A estreia pelo profissional foi em 1993, quando ele tinha 20 anos. "Não me lembro do primeiro dia, faz muito tempo, mas o São Paulo mudou minha vida, me deu todo o aprendizado. O São Paulo é tudo para mim, como meus filhos, minha família. É parte inesquecível na minha vida." Rogério tem contrato com o São Paulo até dezembro, quando deve se aposentar.