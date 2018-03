Rogério Ceni reclama da arbitragem

O goleiro Rogério Ceni reclamou da arbitragem do árbitro Luiz Antonio Silva Santos. Para o capitão são-paulino a falta que originou o gol gremista não aconteceu. "O gol foi dele [do juiz]", disse. Veja também: Classificação Calendário da Série A São Paulo é surpreendido e perde para o Grêmio Rogério, por outro lado, reconheceu que, marcada a falta, a defesa do São Paulo errou na marcação. No gol do Grêmio, Paulo Sérgio cobrou falta na marca do pênalti e o atacante Pereira saltou livre para marcar de cabeça. "Ele [Rogério] fala o quer", rebateu o gremista Paulo Sérgio, ex-Palmeiras. "O importante é que o Grêmio ficou com os três pontos." No final do jogo, Rogério Ceni, por pouco, não empatou o jogo em uma cobrança de falta. O zagueiro Alex Silva se lançou ao ataque, e o árbitro deu até cinco minutos de acréscimos. O lateral-direito Jancarlos falou sobre sua estréia com a camisa são-paulina. "Acho que para mim, do tempo que estava parado foi bom, mas infelizmente perdemos, aconteceu. Vamos esquecer essa derrota e pensar no Fluminense." Jancarlos também desconversou sobre o excesso de laterais no time e poucos meias de criação, tanto que a diretoria do clube procura um armador para a seqüência do campeonato."Quem tem que ver isso é a diretoria, eu estou aqui para ajudar", disse o lateral.