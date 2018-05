Rogério Ceni reconhece que o São Paulo não merecia vencer o CRB

MACEIÓ - Os jogadores do São Paulo não conseguiram encontrar muitas explicações para falar da derrota por 2 a 1 para o CRB, de virada, na Copa do Brasil. O time vinha de uma boa vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, mas a queda de produção foi nítida. "Fomos apáticos e jogamos muito abaixo da partida de domingo, contra o Botafogo. Não merecíamos um resultado melhor que esse", lamentou o goleiro Rogério Ceni, capitão da equipe.

O volante Maicon concordou com seu companheiro e pede para os outros jogadores deixarem essa derrota para o passado. "É uma derrota para esquecer. Foi um jogo fraco para quem fez um bom jogo no domingo, e digo isso sem desmerecer o CRB. A gente sabia que teria de manter a posse de bola, pois jogar na cada do rival é sempre uma correria. Mas não conseguimos e agora temos os próximos jogos para reverter a situação."

O meia Paulo Henrique Ganso, que acabou sendo sacrificado no segundo tempo quando o time ficou com um jogador a menos após a expulsão de Rodrigo Caio, acha que o time pode mudar o panorama quando receber o CRB em casa. "No contra-ataque, eles souberam fazer dois gols. Mas temos o jogo de volta no Morumbi e a gente pode fazer o nosso melhor para não ser eliminado da competição", afirmou o jogador, reclamando da expulsão de Rodrigo Caio. "Não sei se ele tocou no cara, mas jogar nesse campo grande com um homem a menos é muito difícil. Precisamos melhorar."