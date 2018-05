Rogério Ceni será apresentado no São Paulo nesta terça-feira

Rogério Ceni será apresentado nesta terça-feira como técnico do São Paulo. O ex-goleiro retorna ao clube onde ficou por 25 anos em uma nova função e promete mudar algumas coisas. Em um primeiro momento, ele não deve anunciar qual será sua comissão técnica, mas ele pretende fazer mudanças em algumas funções.

A ideia é ter um grupo de jovens expoentes, com potencial de futuro, para ajudá-lo a comandar o time. Rogério também terá um auxiliar, mas ele não deve ser anunciado ainda. Pintado, que comandou a equipe contra o Atlético-MG e será o técnico contra o Santa Cruz, no domingo, vai permanecer na comissão.

Um ponto importante que o novo comandante terá de lidar é em relação à equipe para 2017. Ele quer se concentrar em um time forte e eficiente, com os 11 titulares e alguns reservas de muita qualidade, e o restante do elenco pretende inserir os garotos das categorias de base. Ou seja, ele não vê sentido em pagar altos salários para atletas que vão jogar pouco.

Para isso, ele espera os reforços pontuais que a diretoria já estava planejando. O São Paulo pretende se concentrar na contratação de um volante, um meia e um centroavante. Caso Mena não fique no clube, a diretoria também vai atrás de um lateral-esquerdo para suprir a ausência do chileno.

Rogério Ceni retorna ao clube quase um ano depois de ter se despedido dos gramados. Grande ídolo da torcida, ele quer corresponder à altura para essa nova função. Mesmo antes de parar de jogar, já vinha amadurecendo a ideia de ser técnico de futebol. Quando se aposentou, fez cursos na Europa e conheceu de perto experiências bem-sucedidas de treinadores de sucesso.

Para aceitar o cargo, Rogério Ceni pediu ao presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, estabilidade para trabalhar. Com uma identificação enorme com o clube, o ex-goleiro não quer colocar em risco sua carreira se os resultados não forem positivos logo de início.

Nas conversas com o dirigente, ele apresentou todos os detalhes do projeto para assumir o clube. O dirigente gostou do que ouviu. O ex-goleiro pretende colocar em prática um conceito de futebol moderno, espelhado em grandes treinadores como Jorge Sampaoli, Pep Guardiola, Jürgen Klopp e José Mourinho.