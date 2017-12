Rogério Ceni será o único titular no sábado Rogério Ceni volta ao time no jogo contra o Figueirense, neste sábado, no Morumbi. É o último em que o São Paulo não escalará seus titulares. Ceni será a exceção. O técnico Paulo Autuori busca uma solução para o ataque. Como Roger foi expulso, o treinador pode tirar Christian da relação dos jogadores que estão descansando ou então arriscar-se com Davi. De uma maneira ou de outra, a torcida deve sofrer uma vez mais, pois o time não tem entrosamento algum. Foi o que o goleiro Flávio Kretzer sentiu na pele. ?Nos gols de cabeça que sofremos, foi possível ver como há um desentrosamento muito grande. A gente joga poucas partidas e errou muito nesse tipo de posicionamento?, disse o jogador, que pode ter feito sua última partida pelo São Paulo. Seu contrato termina em 31 de dezembro e o goleiro ainda não foi procurado pelos diretores. Como Bosco foi contratado, sua posição fica difícil. Flávio Kretzer ainda mostrava muita esperança de chegar ao Mundial de Clubes. ?Vamos treinar bastante, melhorar e conseguir vaga na relação dos inscritos?, afirmou. Paulo Baier, do Goiás, deixou o campo com as contas na ponta da língua: ?Faltam mais duas vitórias para a gente ganhar a vaga na Libertadores. Só depende de nós conseguir essa façanha para o Goiás?. O interessante é que, se o Goiás se classificar, Paulo Baier pode ficar de fora, pois há muitos indícios de que pode jogar no Palmeiras em 2006. Justamente no time que se beneficiaria caso o Goiás não consiga garantir a vaga. Paulo Baier reclamou também das expulsões dos companheiros: ?O Jardel merecia no máximo um cartão amarelo. Ele foi agredido. E o Rafael Dias foi expulso, mas quem fez a falta foi o Aldo?.