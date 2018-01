Rogério Ceni: sonho virou realidade O dia que Rogério Ceni mais esperou em sua carreira de jogador finalmente chegou. Depois de 615 partidas com a camisa 1, o título da Libertadores lhe deu a certeza de que agora, mais do que nunca, faz parte da história do São Paulo. "Agora não tem mais jeito, agora estamos na história e ninguém pode falar mais nada". E com mais três partidas ele conquistará outro feito: será o jogador que mais vezes vestiu a camisa tricolor - o recorde é de Valdir Perez, com 617. Rogério vibrou demais quando o árbitro argentino Horácio Elizondo encerrou a partida. E fez uma - mais uma - declaração de amor à torcida são-paulina. "Este título eu dedico para muita gente. Para minha mulher e minhas filhas, para toda essa torcida maravilhosa, para essa nação maravilhosa, para esse clube que eu amo!" A imensa alegria do goleiro também tinha uma dose de alívio. Ele admitiu que os momentos de espera pela partida não foram fáceis. "Foi complicado, não é brincadeira ficar esperando por um jogo desses. Mas deu tudo certo, porque este time tem muita vontade." A coroação veio às 23h55, quando recebeu das mãos do paraguaio Nicolás Leoz, o presidente da Conmebol, o troféu de campeão. O sonho do goleiro-artilheiro estava completo.