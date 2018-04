Rogério Ceni também deve ser desfalque na quarta

O goleiro Rogério Ceni sentiu uma lesão muscular na coxa esquerda depois do treino de sábado. Assim, ele surpreendentemente desfalcou o São Paulo no clássico deste domingo, diante do Corinthians. E também não deverá enfrentar o Náutico, quarta-feira, em Recife, pela 27.ª rodada do Brasileirão.

"Ele será reavaliado amanhã (segunda-feira). Foi uma contusão muscular e não temos exatamente a noção do que aconteceu", disse o médico do São Paulo, José Sanchez. "Com os exames poderemos fazer uma projeção, mas é claro que ele preocupa para quarta-feira. Vamos trabalhar para que ele possa estar em condições para o jogo contra o Coritiba (dia 7 de outubro)."

Durante o rachão realizado na véspera do clássico, Rogério Ceni jogou na linha. Após alguns minutos, ele deixou o treino apenas para ser poupado, porque no início da semana já tinha reclamado de dores na coxa esquerda. "Para evitar qualquer risco de complicação decidimos tirá-lo do jogo contra o Corinthians", explicou José Sanchez.