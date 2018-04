Rogério Ceni traça o objetivo para 2008: a Libertadores

Principal jogador da conquista do Brasileirão pelo São Paulo, o goleiro Rogério Ceni confessou que todos os jogadores da equipe não queriam receber o troféu oficial da CBF com uma derrota para o Botafogo, que chegou a abrir 2 a 0 em 20 minutos. Veja também: São Paulo empata com o Botafogo e recebe o troféu da CBF "Nós não queríamos perder justamente esta partida, pois ficaria um gostinho ruim, como aconteceu com a gente no Paulista, quando perdemos para a Ponte Preta [edição de 2005], em casa", disse o goleiro. Feliz por erguer a taça de campeão, Rogério Ceni já traça planos para o ano que vem, uma vez que a meta é a Libertadores. "Sabemos que agora a meta é a Libertadores. Não podemos pensar que tudo está ganho. É claro que a temporada foi longa e estamos cansados, mas temos que pensar adiante", revelou. Pensando na Libertadores, Ceni confessou que o time precisa de reforços, caso queira lutar pelo título da competição. "O time é muito bom, mas devemos perder alguns atletas. A diretoria terá um trabalho difícil pela frente, pois precisamos de reforços, caso a conquista da Libertadores seja nosso objetivo."