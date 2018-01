Rogério Ceni treina e deve reforçar São Paulo contra a Chapecoense

O técnico Juan Carlos Osorio deve ter um reforço de peso para o próximo jogo do São Paulo. Rogério Ceni foi liberado pelo departamento médico e pôde voltar ao treino nesta segunda-feira, aumentando suas chances de ser titular na partida contra a Chapecoense, nesta quinta, no Morumbi.

Rogério ficou fora das últimas cinco partidas do São Paulo - contra Ponte Preta, Joinville, Internacional, Santos e Grêmio - por causa de um edema e de uma inflamação no muscular adutor da perna direita. Recuperado totalmente dos problemas físicos, ele treinou ao lado dos reservas nesta segunda, enquanto os titular fizeram apenas trabalho regenerativo, após a vitória sobre o Grêmio por 2 a 1, em Porto Alegre.

Nesta segunda, Rogério participou de toda a atividade programada para o dia, ao contrário do que aconteceu nos dias anteriores. Até então ele se dirigia à fisioterapia depois da primeira parte do treino. Desta vez, participou normalmente da atividade com bola. O retorno de Rogério Ceni ao time deve ser encaminhado no treino desta terça.