Rogério Ceni treina e deve reforçar São Paulo na quarta

SÃO PAULO - O São Paulo se reapresentou na tarde desta segunda-feira após a vitória por 2 a 0 contra a Ponte Preta na estreia do Campeonato Brasileiro no estádio Moisés Lucarelli. A maior novidade foi a presença do goleiro Rogério Ceni, que não participou da partida por se recuperar de uma lesão no pé direito.

O capitão vem atuando com dores desde que chutou Alexandre Pato na primeira fase do Paulista. Apesar de ter atuado nas partidas da Copa Libertadores, ele fez uma série de tratamentos intensivos que não curaram a lesão e apenas deram a possibilidade de estar em campo em situações de emergência.

Com a queda na competição continental, ele aproveitou as duas semanas de folga para intensificar os treinamentos e deve estar à disposição de Ney Franco para a partida contra o Vasco, quarta-feira, às 19h30, no Morumbi.

"Falei rápido com o Rogério, ele não falou nada e claro que se ele voltar será ótimo, apesar do Denis ter ido muito bem também. Estamos muito bem servidos na posição", afirmou o lateral Carleto. Rogério só não jogou contra a Ponte porque julgou estar sem ritmo de jogo.

Já Rafael Toloi e Ganso não devem ser aproveitados para o duelo contra os cariocas. Os dois apresentam lesão na coxa esquerda, mas o camisa 8, pelo histórico delicado, deve ser preservado. Toloi ainda tem uma pequena chance de ir a campo, mas ainda é dúvida.

Os jogadores titulares fizeram trabalhos regenerativos no Reffis enquanto os reservas foram a campo para algumas atividades com bola. O grupo volta a treinar nesta terça-feira à tarde no CT de Cotia.