Rogério Ceni treina e reforçará o São Paulo na quarta, contra o Rio Claro

SÃO PAULO - Recuperado de dores no joelho direito que o tiraram da partida diante do Oeste, no último domingo, o goleiro Rogério Ceni voltou aos treinamentos nesta segunda-feira. Na reapresentação do elenco do São Paulo, ele trabalhou normalmente e vai reforçar a equipe diante do Rio Claro nesta quarta-feira, no Morumbi, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

O goleiro são-paulino, que voltará na vaga ocupada por Denis no domingo, não foi a única novidade do treino desta segunda. Os volantes Denilson (trauma na perna direita) e Fabrício (contratura na panturrilha esquerda) e o meia Jadson (tendinite no joelho direito) estavam no Reffis, se recuperaram e correram em volta do campo. Eles, no entanto, ainda precisam de um período maior para retomarem a melhor forma física.

O zagueiro Rafael Toloi, recuperado de uma virose que o afastou dos gramados, iniciou o dia treinando normalmente no CT e depois fez atividades no Reffis. Como ainda não atuou nesta temporada, o jogador também deverá mais um período longe dos campos, até retomar o ritmo de jogo.

Enquanto os titulares realizaram uma atividade de fortalecimento muscular com o preparador Zé Mário, os reservas disputaram um jogo-treino com o time sub-17. A equipe atuou com: Rafael; Paulo Miranda, Roger Carvalho, Edson Silva e Reinaldo; João Schmidt, Clemente Rodríguez, Boschilia e Douglas; Cañete e Ewandro.