Rogério Ceni treina, mas não joga pelo São Paulo contra a Ponte Preta

SÃO PAULO - O goleiro Rogério Ceni não vai participar do jogo de estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O jogador participou neste sábado do treinamento recreativo que encerrou a preparação do time para o duelo com a Ponte Preta, em Campinas, pela primeira rodada do torneio nacional, mas não tem condições de entrar em campo no Moisés Lucarelli.

Rogério Ceni ainda se recupera de uma trauma no pé direito e realizou neste sábado o seu primeiro treinamento no período de preparação do São Paulo no CT de Cotia para o Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, ele participou do recreativo no gol. Normalmente, ele joga a atividade na linha.

Sem Rogério Ceni, Denis será o titular da meta do São Paulo diante da Ponte Preta, como aconteceu no amistoso da última quarta-feira contra o Londrina, vencido por 2 a 1. Em relação ao jogo no interior do Paraná, aliás, a única novidade na equipe deve ser a presença de Osvaldo.

Assim, o São Paulo deve encarar a Ponte Preta neste domingo com a seguinte formação: Denis; Douglas, Lúcio, Edson Silva e Carleto; Denilson, Rodrigo Caio e Jadson; Osvaldo, Silvinho e Luis Fabiano.