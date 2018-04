Rogério Ceni trocará parte das férias por preparação para 2015

Com contrato prorrogado até 5 de agosto de 2015 após adiar mais uma vez a sua aposentadoria, o goleiro Rogério Ceni já está com a cabeça na próxima temporada após ajudar o São Paulo a garantir o vice-campeonato do Brasileirão e a vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. Aos 41 anos, ele sabe que terá de se dedicar bastante nas férias para que seu corpo aguente o ritmo das partidas.

Justamente por isso, ele vai fazer um trabalho especial nas próximas semanas para que não sofra com os treinamentos na pré-temporada. "Estamos começando uma preparação na segunda-feira ou terça já pensando em 2015. Vamos trabalhar a parte de fisiologia, nutrição, parte psicológica, entre outros, para fazer o máximo de jogos possíveis", avisou Ceni.

O técnico Muricy Ramalho já havia colocado que o goleiro não será poupado e que costuma querer jogar todas as partidas. Ao longo da carreira, Ceni sempre se cuidou e acha que poderá render mesmo sendo um veterano. "Estou muito feliz, contente por estar aqui, por sair de um ano ruim vindo para um outro bem melhor. Esse grupo dá prazer de se encontrar e trabalhar todos os dias", afirmou o goleiro.

Ceni garante que pretende estar em melhor forma do que neste ano. "Meu objetivo é me preparar. Quis saber o que a comissão técnica projeta para mim, para ganhar mais massa muscular. Serão treinamentos para me deixar mais rápido e mais ágil, mesmo envelhecendo. Quero fazer uma preparação mais adequada e aproveitar os 20 dias de pré-temporada para estar em um momento melhor. Não vão ser bem férias, serão dias dedicados ao treinamento", concluiu.